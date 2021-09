Ultima giornata del festival "Scenari Europei" al Florian Espace: il programma

Si conclude oggi domenica 26 settembre la tre giorni di eventi culturali, artisti e musicali in programma al teatro Florian Espace in via Valle Roveto

Si conclude oggi domenica 26 settembre il festival di musica, teatro, video e arte "Scenari Europei" al Florian Espace di Pescara, in via Valle Roveto con direzione artistica di Giulia Basel e Massimo Vellaccio. L'iniziativa è dedicata ai giovani ed ha riscosso un ottimo successo di pubblico con i talenti del Premio Nazionale Scenario - nuovi Linguaggi per la ricerca in scena durante le prime due serate.

Novità di quest’anno le dirette sui social del Florian, che hanno accompagnato le serate con anteprime, backstage, spezzoni degli spettacoli e dei concerti oltre agli incontri con gli artisti a fine serata. I singoli appuntamenti delle tre serate non superano i 30 minuti, e i lavori teatrali presentati hanno tutti la forma breve dei 20 minuti, caratteristica delle proposte del Premio Scenario, incentrato sulla produzione di nuovi spettacoli per artisti under 35. Molto apprezzata la rassegna di video arte dedicata al mondo e allo sguardo femminile e al tema del corpo, a cura di Francesca Lolli, con artiste di varie nazionalità, Brasile, Argentina, Regno Unito, Italia, Germania, Usa.

Dopo due serate di visioni, questa ultima serata sarà invece una riflessione assieme alla curatrice e a Sibilla Panerai, docente di Storia dell’Arte all’Università D’annunzio, che ha curato per alcuni anni le rassegne di video arte e altri incontri d’arte al Florian. Insieme parleranno della situazione della video arte al femminile, in Italia e non solo. Anche questo incontro sarà trasmesso on line sul canale Facebook del Teatro.

Il programma dettagliato di Domenica 26 settembre: 20.30 - Video Arte al femminile Incontro conclusivo con Sibilla Panerai e Francesca Lolli; 21.00 - Impegnoso/Rohl/Sesti (Foligno) Tonno e Carciofini – una storia wrestling

di e con Silvio Impegnoso, Ludovico Röhl, Alessandro Sesti; 21.30 - Intermezzo musicale Miriam Ricordi

22.00 - Compagnia Caterina Marino (Roma) Still Alive di Caterina Marino con Caterina Marino e Lorenzo Bruno; 22.30 - Incontro con gli artisti .L'evento è patrocinato dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo e dal Ministero della Cultura.