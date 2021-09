Bilancio positivo per la prima edizione del festival Kulture Urbane Pescara [FOTO]

Tre giorni con 21 street artist, 1.430 mq di graffiti e tanti appuntamenti per scambiare idee e progetti per la rigenerazione delle periferie cittadine

Migliaia di persone e bilancio positivo per la prima edizione del Festival delle Kulture Urbane, che si è svolto dal 3 al 5 settembre scorso all’interno dello Skate Park del Porto Turistico e in via Caboto a Pescara. Un'iniziativa legata alla riqualificazione e rigenerazione delle periferie, nell'ambito del piano finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il contributo della Camera di Commercio Chieti-Pescara.

Tanti eventi, idee con 21 street artist e 1.430 mq di opere su muri, pavimenti e serrande cittadine di Pescara Porta Nuova. Luisa Del Grego, presidente dell'associazione Movimentazioni ha parlato di un'edizione "zero" che ha attirato a Pescara artisti di fama come Massimiliano Azzarà (Zot), Marco Lullo (Raul33), Matteo Liberi, Davide Mancini (Evil Kenivol), Urban Kofa, Spatt, Nacho, Coché, Idro51 che hanno completato di murales lo skate park di Pescara continuando l'opera di riqualificazione sulle serrande di via Caboto e sul muro della vicina via Zeno, l’altra location del festival.

"Il Marina per due giorni è stato anche il punto di riferimento dei giovanissimi con i contest di break dance organizzati dall’associazione Grow-up, a cui hanno partecipato circa 80 concorrenti di diverse età e in arrivo da diverse parti d’Italia, 4 i vincitori: Salerno Bboyng (Salerno), Lady Bug (Taranto), Easy Lee (Pesaro), Zefir (Bari).

Un importante ritorno in città per quanto riguarda la musica, all’auditorium del Marina hanno fatto tappa due degli appuntamenti dell’IndieRocket Festival, la rassegna internazionale di musica indie nata a Pescara nel 2004 e cresciuta in città anno dopo anno, fra le più seguite e partecipate in Italia, che sabato ha portato al festival la presentazione e proiezione del film “The Lost Record”, opera di Ian Svenonius e Alexandra Cabral in tour in Italia in questi giorni e il concerto dei Gazebo Penguins, una delle band indie più seguite al momento, in versione acustica, per rendere l’esibizione compatibile con i protocolli covid, che sono stati tutti rispettati, a tutte le iniziative e spazi si accedeva solo tramite green pass. "

Quaranta i volontari in azione che hanno accompagnato il pubblico fra gli eventi dando informazioni e supporto, e già si pensa ad un'edizione 2022 ricca, varia ed itinerante toccando anche altri luoghi della città. L'assessore Mariarita Paoni Saccone:

“La cultura è trasversalità, e il Festival delle Kulture urbane ha interpretato questo concetto in nome del territorio, superando ogni limite, pur nella diversità, e trasformando i quartieri in ripetitori di cultura. Le periferie nella mia visione sono teatri preferenziali di musica, arte e attività ludico-sportive, tanto da apparire in molti casi come parte di un unicum espressivo. Sono stati coinvolti in un tracciato multiforme sia i giovani che le loro famiglie, nella convinzione che formule pur diverse si raccolgano in funzione del bello e della creatività, com'è avvenuto ad esempio con la street-art. Mi è parsa questa un'importante opportunità da contrapporre al degrado e su cui investire in prospettiva per spingere quei processi di riqualificazione sociale sempre così difficili da supportare. Oggi abbiamo un metodo e su questo dobbiamo scommettere.

L'assessore Patrizia Martelli:

“Tre giorni intensi e capaci di rendere l’offerta di intrattenimento cittadino variegata e interessante. Il successo di pubblico e la risposta arrivata anche sul fronte sportivo portando a Pescara atleti di altre regioni dice molto sull’efficacia del confronto e dell’apertura al nuovo, che è la chiave di volta di questo Festival e risponde anche al progetto dell’Amministrazione, fondata su una città capace di esprimere il suo potenziale su tutto il suo territorio e attraverso tutti i suoi talenti”.