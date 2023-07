Nek, Regna, Gualazzi, Boombadash, Sattei, Brave, Vecchioni e Cristicchi per la prossima edizione del Festival dannunziano

Programma provvisorio per il Festival dannunziano che tornerà protagonista dal 2 al 10 settembre, ma i nomi si fanno già notare. Tra le presenze certe ci sono quelle di Raphael Gualazzi, Boomdabash, Mara Sattei, Carl Brave, Nek, Renga, Roberto Vecchioni e Simone Cristicchi. Già da luglio però altri eventi faranno da cornice al festival e cioè la tappa del festival della Transumanza che porterà a Pescara l'Orchestra popolare italiana con Peppe Servillo, e la prima Notte dei Serpenti che vedrà protagonisti allo Stadio del Mare Gianluca Grignani, Giusi Ferreri, Setak e Gabriele Cirilli.

Un'anticipazione fatta per consentire alle associazioni di categoria, sottolinea, di avanzare le loro di proposte per completare il quadro degli eventi. Associazioni i cui rappresentanti ha voluto incontrare proprio per avviare insieme un percorso condiviso che consenta di “accogliere le migliaia di persone che, da fuori Abruzzo, arriveranno per assistere ai vari momenti di spettacolo. E magari lanciare la ‘vetrina dannunziana’ per eccellenza”.

L'incontro c'è stato nel corso della commissione comunale Commercio e attività produttive presieduta da Fabrizio Rapposelli, alla presenza dell’assessore alla Cultura Maria Rita Carota. Per le associazioni di categoria erano presenti Angelo Allegrino e Pierluigi Vasile per Ascom, Dino Lucente per Casartigiani, Gianluca Nicoletti per Confcommercio, Luciano Di Lorito per Cna e Barbara Lunelli per Confartigianato.

Un'anticipazione di due mesi, spiega Sospiri, “affinché parta subito la campagna di divulgazione e diffusione che consenta ai nostri operatori di dare il proprio contributo propositivo e migliorativo, sia in termini di idee che di organizzazione della città tutt’attorno agli eventi stessi. Perché tali iniziative hanno come primo scopo – sottolinea -, quello di incrementare l’indotto dell’incoming a favore della città e della sua economia, una città che deve trarne vantaggio in termini di immagine, di marketing e di volume di affari, e non deve subire disagi, in termini di traffico bloccato o di occupazione degli spazi vitali di piazza della Rinascita”.

“Ristoranti, bar, tavole calde, devono sapere di poter installare tavoli all’esterno dei locali per offrire un servizio suppletivo al pubblico che arriva per assistere agli eventi che devono ulteriormente illuminare le nostre vetrine – continua il presidente -. Al tempo stesso negozi, ristoranti, bar, sapendo che dal 2 al 10 settembre ci saranno concerti, incontri, momenti di sport internazionale, potranno sposare l’evento, ad esempio allestendo la vetrina dannunziana, come già accaduto in occasione del Giro d’Italia, creando una sorta di ‘aspettando il Festival dannunziano’, potranno decidere di modificare l’orario di apertura, allungandosi nel serale, fino a mezzanotte, per allettare il cliente, potranno decidere di adeguare il proprio menù con delle creazioni enogastronomiche dannunziane”.

“Il Festival dannunziano non dev’essere un evento che si esaurisce nei primi dieci giorni di settembre con grandi numeri, ma limitati nel tempo: vogliamo che sia preceduto da un’attesa creativa e che gli effetti prodotti in termini di ricaduta economica si avvertano anche mesi dopo la sua conclusione”, chiosa Sospiri.

“Di concerto con il Presidente Rapposelli e gli assessori Carota e Cremonese, vogliamo organizzare l’impatto che avrà sul territorio l’afflusso di un pubblico numericamente rilevante. Personalmente – conclude -– sono stato firmatario di tre leggi: la Legge sul Flaiano Film Festival, la Legge sul Festival della Transumanza che si compone di un momento divulgativo e un momento culturale e poi la legge sul Festival dannunziano”.

“Il 31 luglio – riferisce Sospiri – presenteremo ufficialmente il Cartellone a Gardone Riviera, alla Fondazione del Vittoriale degli Italiani, che ospiterà dei desk informativi sui luoghi di Pescara”. “Credo che il Festival dannunziano – aggiungeCarota – faccia emergere la sinergia tra Comune e Regione nell’organizzare eventi di assoluto rilievo e tra i tanti appuntamenti sono certa che ripeteremo il successo dello scorso anno con la Notte Bianca dei Musei”.

Quindi la risposta al Movimento 5 Stelle sui costi. “Il costo complessivo del Festival della Transumanza ammonta a 200mila euro; per il Festival dannunziano il Comune erogherà un contributo di circa 70mila euro stanziato in bilancio oltre ad allungare il periodo di permanenza del palco allestito per gli eventi oltre il 31 agosto; la legge regionale prevede invece un fondo disponibile di 300mila euro oltre agli sponsor che ogni anno permettono di raccogliere circa 140mila euro”, conclude il presidente del consiglio regionale.

Gli eventi organizzati dalla Regione

Come detto il primo evento è quello del Festival della transumanza che in città si fermerà il 16 luglio con l'esibizione dell'Orchestra popolare italiana diretta dal Maestro Ambrogio Sparagna. L'appuntamento è alle 21 in piazza della Rinascita (piazza Salotto) con sul palco Peppe Servillo Davide Rondoni, il Quartetto Petra, i Poeti Popolari e il Corpo di Ballo Popolare.

Il 29 luglio la prima Notte dei Serpenti, che nasce dal mito di San Domenico e ispirato alla Notte della Taranta Salentina, sottolinea Sospiri. Si comincia dalle 17 allo Stadio del Mare con circa 40 artisti e star d’eccezione come Gianluca Grignani, Giusi Ferreri, Setak e Gabriele Cirilli “tutti diretti dal Maestro Enrico Melozzi, che ha diretto e condotto alla vittoria al Festival di Sanremo i Maneskin”, tiene a precisare il presidente.

Quindi il festival dannunziano che si aprirà il 2 settembre con Stramorgan al Teatro d’Annunzio alle 21 e con l’inaugurazione della mostra di artisti di d’Annunzio al Museo Paparella Treccia dalle 18. Domenica 3 sarà la volta dei Boomdabash alle 21 allo Stadio del Mare e fino alle 23.30 della “Notte Bianca” dei musei. Il 4 settembre il Tramezzino Letterario sui Trabocchi dalle 21 e lo spettacolo di Simone Cristicchi all'Aurum. Si prosegue il giorno successivo con la presentazione delle Squadre Scudetto Cap, selezione Under 15, con i ragazzi della Juve, Milan, Inter e Paris Saint Germain allo Stadio del Mare e il concerto di Raphael Gualazzi al teatro d'Annunzio.

Il 6 settembre allo Stadio del Mare ci sarà dalle 21 Mara Sattei per i più giovani, mentre il 7 alla stessa ora sul palco salirà Roberto Vecchioni. L’8 settembre si torna al teatro d’Annunzio con il concerto del Conservatorio per tornare il 9 allo Stadio del Mare con il concerto di Carl Brave. A chiudere gli appuntamenti il 10 Nek e Renga ad un prezzo popolare, assicura Sospiri.

I commenti positivi delle associazioni di categoria

Bene per tutti l'anticipazione che darà modo di organizzare eventi collaterali. “Il programma degli eventi ci sembra ottimo – commenta Allegrino dell’Ascom - invitiamo la Regione e il Comune a rafforzare ulteriormente il lavoro divulgativo della figura di d’Annunzio”. “Condividiamo e apprezziamo la scelta di divulgare il cartellone con largo anticipo consentendo ai lavoratori di organizzarsi nel periodo dei saldi – sottolinea Di Lorito della Cna -, ci sembra un calendario di eventi di eccellenza ed è un buon modo di fare quello di coinvolgere le Associazioni di categoria”. Concordi anche le altre associazioni che hanno proposto di ‘coinvolgere i commercianti per creare l’ambientazione prodromica al Festival, valorizzando l’attesa attraverso vetrine a tema’.