Una festa all'insegna dell'inclusione della disabilità quella del Rotary Club Vestini a Loreto Aprutino [FOTO - VIDEO]

Grande successo e grandi emozioni per la partecipazione del Rotary Club dei Vestini alla festa dell’inclusione alla disabilità che si è tenuta nell'ambito dei festeggiamenti per San Donato a Loreto Aprutino nei giorni scorsi. L'evento ha visto la partecipazione dei sindaci di Loreto Aprutino Renato Mariotti e di Collecorvino Antonio Zaffiri. Il Rotary ha commentato:

"Un’occasione unica, un dono, un momento di crescita.un grazie di vero cuore a Guido, vero protagonista e attore della serata, a sua madre Donatina, al sindaco di Loreto, di Collecorvino, all’ex sindaco di Collecorvino Zaffiri ?per la grande sensibilità ed umanità dimostrate riguardo alla disabilità e all’impegno rotariano riguardo al servizio del campus per i disabili. Abbiamo sperimentato, grazie al nostro “Guido“ , frequentatore del campus che il Rotary club organizza ogni anno a Roseto degli Abruzzi, l’inclusione alla disabilità. Qui l’amministrazione comunale di Loreto ha dimostrato vicinanza e grande umanità riguardo a questo argomento. Abbiamo anche intrapreso con il sindaco di Collecorvino ed ex presidente della provincia Zaffiri, una partnership per poter implementare sul territorio tali attività."