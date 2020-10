Torna la "Festa della natura in città" di Fiab e Wwf per vivere e valorizzare le aree verdi di Pescara: il programma

Torna la "Festa della natura in città", giunta alla quarta edizione e proposta dal Wwf in collaborazione con la Fiab PescaraBici, ordine degli architetti paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di Pescara, ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Pescara, ordine degli Ingegneri tutti della provincia di Pescara, Italia Nostra sezione di Pescara, Archeoclub di Pescara.

L'obiettivo è animare e scoprire le arre verdi della città, attraverso un percorso in bicicletta che prevede varie tappe durante le quali si terranno dibattiti. Appuntamento domenica 4 ottobre dalle 9. L'occasione sarà utile anche per lanciare la richiesta di ripensare la città in funzione dei suoi sistemi naturali, mettendo al centro la gestione virtuosa del territorio fermando il consumo di suolo, progettando e riqualificando gli spazi liberi e verdi da tutelare come capitale naturale e di benessere per migliorare la qualità della vita dei pescaresi. Saranno effettuate visite guidate in due grandi arre verdi: la riserva naturale di Santa Filomena, e la Riserva Dannunziana.

Gli spostamenti saranno effettuato in bicicletta percorrendo complessivamente 10 chilometri rispettando le norme di distanziamento fisico.