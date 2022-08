Farindola in festa per "Pecorino & Pecorini", la rassegna enogastronomica giunta alla 13esima edizione

Tre sere di diverimento, gusto e prodotti di altissima qualità a Farindola per la rassegna enogastronomica "Pecorino & Pecorini" giunta alla tredicesima edizione. Appuntamento dal 5 al 7 agosto nel piccolo comune ai piedi del Gran Sasso, per unire sapori antichi che si incontrano e si sposano tra i vicoli del centro storico, all’insegna del connubio tra il formaggio Pecorino, tesoro farindolese unico al mondo, e la selezione del miglior vino Pecorino prodotto da illustri cantine della regione.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale "La zanzara" ed è uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate in provincia di Pescara, con degustazioni di alta qualità e spettacoli che animeranno le piazzette di Farindola. Il vicesindaco Luca Labricciosa sottolinea come la formula di Pecorino & Pecorini sia quella perfetta per far conoscere il territorio: visite guidate accompagnate da degustazioni, menuù a tema nei ristoranti e accoglienza nelle strutture ricettive per regalare all'ospite un'atmosfera unica.

Tre piazze ospiteranno i caseifici del Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola e le Cantine abruzzesi, con maestri sommelier professionisti pronti a consigliare l’abbinamento ideale tra vino e formaggio. Il tutto accompagnato dalle 9 esibizioni musicali live, ogni sera nelle location dedicate a partire dalle 21:00. Sabato 6 agosto alle ore 22:00, la presentazione del libro “Rime Toscibili” di Gino Bucci “L’Abruzzese fuori sede” animerà il palco in piazza della Memoria per poi lasciar posto alla musica. I prodotti proposti saranno miele, biscotti, cioccolato e birre artigianali, olio autoctono e pane casereccio. E per i più golosi, i ristoranti convenzionati con l’evento offriranno menù a tema.

Tra storia e leggenda, infine, l’apertura di Pecorino & Pecorini sarà affidata nuovamente al Viaggio del Formaggio: venerdì alle 22:30, dalla casera consortile, verrà rievocato il percorso del Pecorino dai pascoli sui monti fino alla tavola, con una folkloristica sfilata che attraverserà tutto il paese e terminerà in Piazza della Memoria, culminando in un cerimoniale celebrato dal maestro cioccolatiere Ezio Centini.

Le cantine: Cantina Galasso (Loreto Aprutino-PE), Cantina Collefrisio (Frisa-CH), Chiusa Grande (Nocciano-PE), Azienda agricola Costantini (Città Sant’Angelo-PE), Azienda agricola Centorame (Casoli di Atri-TE), Tenuta I Fauri (Chieti), Azienda agricola Contesa (Collecorvino-PE), Azienda vinicola Torre Zambra (Villamagna-CH), Azienda Agricola Torri Cantine (Torano Nuovo-TE), Tenimenti Gianluca Orsini (Chieti), Società agricola Rosarubra (Pietranico-PE), Azienda agricola Terre D’Erce (Vasto-CH), Azienda vinicola Cascina del Colle (Villamagna-CH), Casa vinicola Monteselva (Montesilvano-PE), San Lorenzo vini (Penne-PE), Cantina Zaccagnini (Bolognano-PE), Cantina Marchesi de’ Cordano (Loreto Aprutino-PE)

Le tipicità: olio Azienda agricola Cantagallo Marcello, salumi Azienda agricola Di Mascio, panificio Villa Cupoli, Panficio Vecchio Forno, Birrificio Lacu, Centini Chocolate, miele di apicoltura Luciano Di Martino