Gli ex campioni di calcio (fra cui Totti) e prevenzione cardiologica per un torneo di padel a scopo benefico

Un torneo di padel, con gli ex campioni del calcio italiano, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini al tema della prevenzione cardiologia all'insegna della solidarietà. Si chiama "Cardiopadel" l'evento che ha annunciato l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi contattato, che ci ha rivelato i primi dettagli dell'iniziativa di richiamo nazionale che verrà trasmessa anche da Sky.

L'evento si terrà il 25 maggio prossimo nel porto turistico "Marina di Pescara" ed è organizzato dall'Asd Padelmania con la collaborazione di molti cardiologici ed esperti di salute e il patrocinio del Comune di Pescara. L'assessore ha spiegato:

"Si tratta di una bella iniziativa che si concluderà con una donazione di quattro defibrillatori alla città di Pescara. Una giornata speciale, che darà molta visibilità alla nostra città non solo per gli appassionati che verranno in città per assistere al torneo di padel che vedrà in campo campioni come Totti, De Rossi, Albertini, Di Biagio e altri che si aggiungeranno nelle prossime settimane, ma anche per l'importante presenza delle telecamere di Sky che riprenderanno tutta l'iniziativa che si compone di due parti fondamentali. Ci sarà infatti prima un convegno di livello nazionale riguardante la prevenzione cardiologica, l'importanza dell'attività fisica, le morti improvvise, gli infarti del miocardio al quale parteciperanno luminari da tutta Italia come i primari degli ospedali Niguarda e San Raffele di Milano, le Molinette di Ancona e del policlinico di Catania. Ci saranno anche dimostrazioni di pronto intervento in caso di arresto cardiaco. Successivamente scatterà il torneo sportivo con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la cardioprotezione in città" Il Comune ha assicurato un contributo per l'iniziativa pari a 4.800 euro.