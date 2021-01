Epifania all'insegna della magia e dei doni per i piccoli pazienti degli ospedali abruzzesi

Il garante dell'infanzia e adolescenza della Regione Falivene, assieme alle associazioni Adricesta, Autismo Abruzzo Onlus, Ammi di Pescara e le quattro asl territoriali ha organizzato per domani 6 gennaio giorno dell'Epifania, uno spettacolo di magia con Fabio Chiavarini, in arte Magic Fabio Ballon, con la visita della Befana che consegnerà i doni ai bambini ospedalizzati nei reparti di pediatria degli ospedali dei quattro capoluoghi di provincia.

La Falivene ha spiegato come i bambini e adolescenti ricoverati siano vittime dell'epidemia anche e soprattutto sul piano psicologico e della socialità, oltre che per le malattie che li hanno costretti in ospedale a causa del distanziamento, confinamento che agiscono prepotentemente sulla loro psiche.

L’obiettivo comune è donare un sorriso ed un momento di serenità a tutti i bambini che sono costretti a vivere lontani dal focolare domestico, impossibilitati a vedere i propri affetti a causa delle vigenti norme di isolamento nelle strutture sanitarie. Il 6 gennaio le corsie dei reparti saranno allietati dalla presenza della befana assistita da un simpatico aiutante, il mago , con tanti doni ed uno spettacolo ammaliante. Per la tappa nel nosocomio di Pescara, che si terrà alle ore 11.15, presso il reparto di Pediatria, ringraziamo il direttore generale, Vincenzo Ciamponi, oltre a Rita Greco e Carla Panzino. Un ringraziamento anche all’artista Domenico Lancia per la realizzazione gratuita del murales nel reparto di pediatria di Pescara, la Humanitas Lazzaroni di Nico Iannamico e la Starprint, di Stefano Fuggetta per avere dato supporto professionale ed economico”

Il garante ha infine ringraziato il presidente del consiglio Sospiri, gli assessori Verì, Quaresimale e il consigliere Testa per il supporto offerto per l'iniziativa.