Sul lungomare nord la gara "Silent Energy City Working " di camminata tecnica sportiva abbinata alla musica

Nuovo appuntamento sportivo sul lungomare di Pescara. Domani giovedì 23 giugno si terrà infatti il Silent Energy City Working Pescara, la gara di camminata tecnica sportiva che vedrà sfidarsi almeno 150 atleti, con la competizione che è aperta a tutti. Appuntamento su lungomare nord dalle 20 alle 23 con il percorso che prevede 6 km di circuito. L'evento è organizzato dall'Asd Runners Pescara, la manifestazione sportiva viene guidata dalla personal trainer Sara Roncacé, in una disciplina sportiva che prevede l’uso delle cuffie per ottimizzare il lavoro atletico. Il Silent Energy City Working è infatti una passeggiata di attività motoria abbinata a musica, dove i partecipanti indosseranno delle cuffie per avere le indicazioni degli esercizi fisici da fare, impartiti dall’istruttrice, con sottofondo musicale.

La Roncacè ha dichiarato:

"Questa disciplina nata da cinque anni è una camminata sportiva seguita dalla mental coach che aiuta a migliorare la tecnica che poi riportiamo nella quotidianità, accompagnata da esercizi di mobilità articolare da fare durante il percorso. La distanza permette a tutti i partecipanti di poter completare il percorso senza dover rinunciare ai benefici di questa attività. Le cuffie aiutano a concentrarsi e distrarsi solo sull’elemento dell’attività fisica e del rilassamento mentale. Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore Patrizia Martelli per il supporto che ha dato a questa nostra iniziativa."

L'evento è patrocinato a livello logistico dall'assessorato comunale allo sport e il percorso vede la partenza dall'area della Madonnina (dove verrà allestito un arco gonfiabile e un gazebo) per raggiungere Largo Paolucci dove sarà il giro di boa, per poi tornare al punto di partenza e completare il percorso.