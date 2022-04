L'edizione 2022 del salone nautico "Sottocosta" all'insegna delle novità

Proseguono gli eventi fieristici al porto turustico Marina di Pescara. Dopo il successo di Florviva, dal 20 al 22 maggio è in programma il salone nautico Sottocosta coordinato dalla camera di commercio e con il supporto anche di Assonautica Pescara. Diverse le novità in programma, fra cui il patrocinio di Confindustria Nautica italiana, che inserisce Sottocosta nell’elenco degli eventi di richiamo nazionale protagonisti del Salone nautico di Genova.

Soddisfatto per questo risultato prestigioso raggiunto il presidente della camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever:

“Siamo partiti, otto anni fa, come un piccolo salone. Adesso siamo rimasti, anche a causa delle difficoltà del comparto legate all’avvento della pandemia, uno dei pochi del Centro Sud Italia. Con la ripresa dei mercati ed il diffondersi della cultura del turismo nautico, veicolo di una vacanza sana a contatto con la natura, ci aspettiamo una edizione in grado di ridare slancio a questo settore fondamentale dell’economia italiana.”

Sul fronte dei numeri, a tre settimane dall'avvio del salone è stato superato già il numero di espositori della scorsa edizione, con la metà che parteciperà per la prima volta. Tra le attrazioni più rilevanti, un prototipo di barca da pesca sportiva, un natante 100% sostenibile ed un apposito spazio dedicato all’elettronica di bordo. Durante Sottocosta, inoltre, sarà ospitata una gara della quarta tappa del Campionato Italiano Sup Race 2022, targata Federcanoe Fick, valida per la selezione del team Italia che disputerà il mondiale di Sup, in Polonia, a Settembre 2022.

Il presidente del porto turistico Carmine Salce invece ha evidenziato come con Sottocosta, anche a causa della pandemia, sia stato fatto un cambio di passo e il patrocinio di Confindustria Nautica, che si aggiunge a quelli di Assonat e Assonautica Italiana, significa entrare nel prestigioso circuito degli eventi nazionali di riferimento per il settore ed essere collegati direttamente con il Salone Nautico di Genova

Nella giornata d'apertura ci sarà la presentazione dello studio di Informare e un focus sulla blue economy abruzzese a cura dell’Aspo – Azienda speciale dei porti di Ortona e Vasto della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Francesco Di Filippo Presidente Assonautica Pescara: “Assonautica ha sempre creduto nell’importanza di Sottocosta come momento di promozione e sviluppo del settore e sostegno agli operatori della nautica da diporto e del turismo nautico. Il patrocinio di Confindustria Nautica, nel valorizzare l’evento, giunto alla sua ottava edizione, pone le basi per il definitivo sviluppo della manifestazione e l’affermazione come momento di riferimento dell’intero medio adriatico”.