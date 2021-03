Anche nel Pescarese quattro comuni spegneranno le luci per l'Earth Hour 2021

Torna anche quest'anno, l'Earth Hour, l'appuntamento mondiale organizzato dal Wwf che prevede questa sera 27 marzo alle 20,30 lo spegnimento delle luci simbolico in alcuni edifici e piazze di molte città del mondo e italiane, per sensibilizzare la popolazione ai temi del risparmio energetico e del conseguente rispetto per l'ambiente e il clima che da decenni vivono una situazione d'emergenza.

Durante la giornata ci saranno anche, in alcune località, delle iniziative speciali ed eventi con contributi musicali di artisti e gruppi, mentre alle 20,30 anche i cittadini potranno partecipare spegnendo le luci per un ora nelle loro case.

In provincia di Pescara, quattro i comuni che hanno aderito: