Due notti dei saldi nel centro di Pescara fra eventi, shopping e parcheggi gratis nell'area di risulta

Il fine settimana in arrivo a Pescara sarà all'insegna dello shopping notturno e degli eventi in centro, con la "Notte dei saldi 2020" che in realtà sarà spalmata su due sere consecutive, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Il centro commerciale naturale proporrà tutta la sua capacità attrattiva, spiega l'amministrazione comunale, grazie a diverse iniziative in programma per coinvolgere i commercianti e le attività che potranno utilizzare lo spazio antistante i negozi per allestire iniziative di intrattenimento ed esporre la propria merce.

Sconti per chi deciderà di fare acquisti con l'apertura che sarà prolungata fino a mezzanotte e piccoli eventi musicali e di animazione. Sabato 1 agosto ci saranno anche le finali nazionali di Mister Italia e Miss Grand Prix. L'obiettivo è attirare cittadini e turisti con la possibilità di parcheggiare gratuitamente nell'area di risulta. Saranno inoltre vietate le vendite in forme itineranti, in quanto non rispondenti alle peculiari caratteristiche dell’evento che vuole essere unicamente di intrattenimento e di promozione culturale.