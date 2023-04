Nel centro cinofilo Doggielandia di Cepagatti la prima gara nazionale di ricerca dei tartufi pull out

Il 14 maggio prossimo Cepagatti ospiterà la prima gara nazionale di Ricerca dei tartufi pull out. Appuntamento nel Centro cinofilo Doggielandia dove si svolgeranno le gare di rilevanza nazionale come spiegano gli organizzatori. Il regolamento è simile alle gare già organizzate in Italia dalle associazioni di tartufai e consiste nel fare cercare al cane un massimo di 5 tartufi precedentemente interratati in un ring. Le gare su pull out sono adatte a cani di qualsiasi razza.

L'ingresso per i visitatori è gratuito.Doggielandia è in via Piano di Coccia 22 a Cepagatti. L'evento è organizzato da Csen e Fidasc Le gare si svolgeranno dalle 9,30. Saranno utilizzati per la ricerca tartufi Tuber aestivum (scorzone). Per iscriversi, fino all'11 maggio, contattare doggielandia.asdaps@gmail.com