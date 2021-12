"Xmas Night" al Megà Disco Dinner

Sabato 25 dicembre nuovo sabato al Megà Disco Dinner che propone la sua serata disco al 50% party con la formula cena e discoteca nel locale. Si parte con la serata dalle 23 fino alle 4 con dj Umberto & Lorenzo, dj Trew e B3LM. Si consiglia la prenotazione.

Il numero degli ingressi sarà limitato al 50% della capienza e la priorità verrà data a chi ha prenotato cena e salotto disco. Consigliata la prenotazione con salotti disco a partire da 300 euro (10 out, compresi 3 distillati base) e disco privè da 450 euro (10 out, compresi 3 distillati premium).

L’ingresso Disco sarà contingentato in base alla capienza del 50% e non è prenotabile. Informazioni al 347/3830981. Obbligatorio essere muniti di mascherina e super green pass per poter accedere al locale.