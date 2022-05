Si balla con Prezioso al Megà Disco Dinner

Sabato 14 maggio ultima grande notte al Megà Disco Dinner con guest dj Giorgio Prezioso. Cena show & disco per una serata assolutamente da non perdere. Direzione artistica: TooNight Eventi. Si inizia alle ore 20:30 con la cena, portata al tavolo, cui seguirà alle ore 23:30 la discoteca, per andare avanti fino alle 4 del mattino. Per partecipare all'evento sarà obbligatorio arrivare muniti di mascherina Ffp2. L’ingresso disco sarà contingentato in base alla capienza e non è prenotabile. L'ingresso è vietato ai minori di 18 anni. Si gradisce un dress code elegante. Consigliata la prenotazione di cene e salotti disco. Infoline: scrivere su WhatsApp al 327/8881822.

Per quanto riguarda il menu, dopo il benvenuto di bollicina al flute ci saranno le portate principali: antipasto, primo e secondo impiattati e serviti durante la serata per chi farà menù pesce; antipasti, fritti e pizze al metro assortite per chi sceglierà il menu pizza. Menù pizza (disco compresa con 1 drink): antipasto all'italiana con fritti misti e pizza in pala ogni 3 persone vari gusti. Menù pesce (disco compresa con 1 drink): antipasti, primo, secondo, cruditè e 1 bottiglia di vino.

Giorgio Prezioso è un'istituzione della dance italiana. La sua carriera musicale è iniziata nel 1987. Famosa resta la partecipazione, come tecnico e co-conduttore insieme a Mario Fargetta, ai due programmi di punta della fascia oraria pomeridiana di Radio Deejay, ossia il "Deejay Time" e la "Deejay Parade". Sempre per Radio Deejay, Prezioso ha curato e remixato le varie compilation del programma "Deejay Parade" ancora insieme a Fargetta. Dal 2007 conduce su m2o la trasmissione radiofonica "Prezioso in Action" e su Radio Deejay il programma "Disco Ball". Durante il 2008 ha collaborato al programma televisivo "Blister - Pillole dal web", trasmesso su All Music.