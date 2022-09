Movida sulla riviera pescarese, gli appuntamenti del secondo weekend di settembre

Weekend che vede la fine dell'estate e, mentre i locali invernali stanno preparando la loro programmazione, gli ultimi scampoli d'estate la fanno da padrone tra un caldo torrido e alcuni temporali. Il Pepito Beach continua con il suo venerdì "Abbronzatissima": questa settimana a cena il live degli Scena Muta mentre, a seguire, in consolle la musica di Alessio Rulli e la voce di Biscotto per quella che sembra essere l'ultima notte, anche se il locale promette sorprese. Domenica evento eccezionale con "Il bisbetico pestato" a pranzo e, poi, pomeriggio con il "Mojito day" per salutare l'estate nel migliore dei modi.

Il Tonga di Andrea La Caita continua con le serate sotto le stelle a base di sushi e buona musica, in particolare venerdì e sabato. Invece domenica c'è l'ultimo appuntamento estivo con "Mama Sunday": in consolle Balesteros e Bozzelli, al sax Matthew Fox per gustare l'ultimo aperitivo dell'estate 2022, anche se per l'inverno la direzione promette tanti nuovi appuntamenti.

Per gli amanti del piano bar a bordo piscina Il Moro della famiglia Tucci è il posto ideale, mentre a Montesilvano il Tre Palme di Stefano Moretti, dopo i numeri ottenuti in questi mesi, continua con la cena a base di pesce o con l'ottima pizza della famiglia Calvi. Al Nettuno di Stefano Cardelli, infine, sabato latin party con cena e musica a base di Salsa, Bachata e Merengue.