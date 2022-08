La movida sulla riviera è calda anche nel primo weekend di agosto

Primo weekend agostano con tanti appuntamenti sulla riviera pescarese. Il Pepito Beach club parte con il giovedì cena disco, che questa settimana ospita i Bicchierino, tribute band di Rino Gaetano. Venerdì torna "Abbronzatissima", l’appuntamento con la musica di Luca Di Carlo e la voce di Biscotto dopo il tutto esaurito della scorsa settimana con Molella, che ha fatto rituffare nel passato tutti i presenti. Sabato notte Reggaeton party con “ayvamos” e DirtyMo Pescara, per passare il sabato notte in compagnia di tanta buona musica reg. Domenica, infine, lo stabilimento propone il Summer music party, l’evento pomeridiano che questa settimana ospita il live dei Kinky People (omaggio a Bob Marley).

Il Tonga di Andrea la Caita comincia da mercoledì con "Notte italiana", un nuovo appuntamento che per la sua 'prima' propone i Kom, tribute band pescarese di Vasco Rossi, finalista di Sanremo Rock 2020. Venerdì e sabato serata sushi con la cena curata dai migliori sushiman della costa adriatica, affiancata dai migliori dj locali, per passare una serata con buona cucina e tanta musica divertente e allegra. Domenica torna MamaSunday, l’appuntamento ormai fisso dell’aperitivo di Daniele De Melis che ogni settimana vede in consolle i migliori dj.

Domenica, dopo il successo dei Gemelli Diversi, il Sunset Experience di Pietro Kus è di nuovo sulla spiaggia libera di Montesilvano con il suo pic nic in spiaggia per ospitare "Bello Bello", spettacolo di Federico Martelli con Fabiano & co. Tutto ciò, aspettando il maxi evento previsto per ferragosto con due aree musicali, 5 generi diversi e 4 guest, tra cui il mitico Leon: atteso inoltre Boss Doms, bassista, produttore e musicista che ha fatto coppia con Achille Lauro agli Eurovision Song contest e Sanremo.

Anche il 4 Vele, con "Vento in poppa", è in piena organizzazione per l’evento di ferragosto. Intanto continuano i martedì latini con dj Diavoletto Latino, mentre la domenica pizza in spiaggia direttamente sotto l’ombrellone con la classica pizza al portafoglio napoletana affiancata dalla buona musica. Il Tre Palme di Stefano Moretti continua invece con la cena in spiaggia sotto le stelle nella sua location di Montesilvano. Cena e musica pianobar, infine, per Il Moro Pinalba della famiglia Tucci, che ogni sera accompagna i propri clienti a bordo piscina per rinfrescare le calde serate di agosto.