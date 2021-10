In Abruzzo si inaugura il "Gay factory", il primo villaggio gay d'Italia

In Abruzzo si inaugura il 1° villaggio gay d'Italia: grazie all'art director pescarese Maximo De Marco è stato realizzato il primo gemellaggio della storia tra Italia e Spagna e, nel caso specifico, tra Barcellona e Francavilla al Mare. Le due organizzazioni Glbtq, Canal G Italia e l'European Gay Network di Barcellona, di cui il presidente è lo stesso De Marco, si sono uniti, per fare in modo che questa importante operazione potesse diventare realtà. È stata fissata a sabato 30 ottobre la grande inaugurazione del “Gay Factory”, un vero e proprio villaggio gay, in oltre 2000 mq di location, immersa nel verde delle colline francavillesi.

Ospite d'onore dell'evento sarà l'attore e modello Daniele Pompili, direttamente da 'Ciao Darwin' su Canale 5 e reduce come attore protagonista dal Festival del Cinema di Venezia. Daniele Pompili riceverà il prestigioso Gay Awards 2021 conferito da Canal G Television ai personaggi famosi, più rappresentativi del mondo Glbtq.

Il Gay Factory da sabato 30 ottobre sarà un appuntamento fisso ogni sabato notte, con una serie di eventi a tema che si susseguiranno per tutta la stagione, settimana dopo settimana e dove personaggi di chiara fama verranno a ricevere il prestigioso Gay Awards dell'anno. Il primo appuntamento sarà la festa in maschera per la notte di Halloween domenica 31 ottobre con “La Fattoria Stregata”, dove verrà premiato il costume più originale di Halloween. All'interno della Gay Factory verrà aperto lo show room esclusivo di Maximo De Marco, con la linea di moda gay esclusiva denominata 'Maximo', già famosa in Spagna e a cui è stato appena conferito il “Gay Fashion Awards 2021”.

Tra gli artisti, il dj star resident Simone Corvi, le Drag Star Lakisha Moore e Chantal Tirabouchon e i Factory Boys, modelli internazionali super sexy, che animeranno le serate del Gay Factory. Già è stata resa pubblica la programmazione del Gay Factory per il mese di novembre con serate a tema come sabato 6 novembre con il Pink Factory, sabato 13 novembre con il Clinic Factory, sabato 20 novembre con l'XXX Factory e sabato 27 novembre con il Cartoon Factory e dove verrà lanciata in anteprima mondiale la sigla del Gay Factory, con un disco che uscirà in tutto il mondo.

