"Happy Pride" al Lido 186

Venerdì 23 giugno il Lido 186 the Village di Pescara proporrà una serata arcobaleno denominata "Happy Pride" per festeggiare l'orgoglio di poter essere liberamente se stessi. Lo staff Dejavu vi regalerà il party più esilarante, rainbow, colorato e inclusivo dell'estate pescarese.

L'ingresso sarà gratuito, con performer d'eccezione come Carmen Eleonor, Mr Androcur e Lady White. La musica invece sarà a cura di Dj Bradahaw, direttamente dalla Muccassassina di Roma.

Lo staff Dejavu Friendly, da più di 10 anni sotto la guida del 31enne Michael Iurino (foto), ha nel proprio dna l'organizzazione di party dove tutti possano sentirsi a casa e divertirsi, nei quali nessuno si senta escluso e dove ciò che è considerato “diverso” sia un valore aggiunto.

Dejavu, nel mese più colorato dell'anno, ossia quello del Pride, non poteva far mancare il proprio impegno e la propria presenza, e con la serata "ingresso omaggio tutta la notte" al Lido 186 vuole festeggiare e divertirsi con le tante amiche e i tanti amici, dando il via ad un'estate favolosa.