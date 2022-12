Capodanno al Coat Club di Cepagatti con la dj Greta Tedeschi

Al The Coat Club di Cepagatti si festeggerà l'arrivo del 2023 con una special guest d’eccezione: Greta Tedeschi, une delle top 100 dj donne del mondo. Al consueto cenone di San Silvestro, accompagnato dalle note live della musica degli artisti del The Coat Club, seguirà un imperdibile party con la Tedeschi, che farà ballare gli ospiti fino alle prime ore del nuovo anno. La regina delle consolle, classe ’94, che si esibisce in tutta Italia e all’estero nei migliori club e festival, infiammerà la notte del nuovo anno.

La dj torinese nel 2018 ha ricevuto il titolo di dj N.1 italiana nella Top20, raggiungendo il 67° posto nella classifica europea nel 2022 e il 98° nella Top 100 Female-djs mondiale nel 2019, classifica stilata dalla prestigiosa rivista di settore Djanemag. Greta Tedeschi, cugina di Carla Bruni Tedeschi, è inoltre seguitissima sui social con una fan base di 388K follower su Instagram.

Una serata, dunque, che promette un vero e proprio viaggio sensoriale, non solo sull’onda della musica ma anche su quella della cucina, unita alla mixology di altissimo livello, che condurrà gli ospiti in un metaforico percorso che dall’Oceania porta in Abruzzo, passando per la il Giappone, la Cina, il Vietnam e la Grecia. I palati degli ospiti saranno conquistati da una giostra dei sapori più autentici delle varie tappe di questo viaggio; il viaggio parte da Apia con l’Oka l'a, a base di ricciola, cocco e lime, passando per il Giappone con l’Osechi-ryori - piatto tradizionale del capodanno nipponico - con astice, bottarga e datemaki.

Tappa successiva in Cina con i Jiaozi, i tipici ravioli cinesi, uno dei principali cibi consumati durante il Capodanno, e poi in Vietnam con il caratteristico involtino, Goi Cuon, un gambero avvolto in carta di riso. Si continua a sognare di terre lontane con il Tom-Yam, tipica zuppa della Thailandia a base di frutti di mare, per poi risalire in Georgia con il Bliny, una focaccina servita con burro e salmone. Prima della mezzanotte, una sosta spetta all’Iran, con uno dei piatti più famosi della cucina persiana, il Tahchin, un timballo di riso e zafferano, che lo chef reinterpreta con un ripieno di calamari e alla Grecia con l’Arnaki Frikase, una fricassea di agnello.

Si terminerà il pasto con il dessert “È Tante 'Bbone”, una rilettura del caratteristico parrozzo abruzzese, presentato nella sua versione al sedano e yuzu e, infine, la Frutta della fortuna. Ad accompagnare la cena, una selezione di champagne e vini della selezione del The Coat Club. Allo scoccare della mezzanotte si brinderà, come comanda la tradizione italiana, con lenticchie e cotechino e si proseguirà la serata con il party firmato Greta Tedeschi.



Per info e prenotazioni: The Coat Club, via Lazio, Cepagatti - 085/4458902 e www.thecoat.it.