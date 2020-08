'From dinner to disco', torna il venerdì sera di Les Paillotes

Torna il venerdì sera di “From dinner to disco”, il format in riva al mare a base di divertimento e buon cibo. Appuntamento il 7 agosto a Les Paillotes. Prima la cena in spiaggia, poi la discoteca con i grandi successi pop italiani e internazionali. In consolle ci saranno i dj Pelé e Claudio Corna con il vocalist Lucas. Le incursioni sonore saranno affidate a Nicola Simone, Guetti e Cupido.

Questo il menù di pesce:

tonno scottato su insalata estiva

fusilloni giganti con pesto e gamberi

orata su purea di zucchine

panna cotta al cioccolato

Ingresso libero selezionato. Verrà misurata la temperatura all’arrivo, si osserveranno percorsi separati per entrare e uscire, e sarà possibile ballare dalle ore 23.30 nelle proprie postazioni al tavolo. Per info e prenotazioni: 085/61809. In caso di maltempo, la serata verrà rimandata.