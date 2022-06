Gli eventi della movida a Pescara dal 24 al 26 giugno

Torna un altro weekend di fuoco, con gli appuntamenti della movida in riviera che iniziano a intensificarsi. Pepito Beach propone stasera (24 giugno) "Abbronzatissima", cena spettacolo con musica anni '90, che questa settimana sarà a cura di Jonathan Sterli accompagnato dalla voce di Biscotto. Sabato 25 giugno il locale propone la serata Reggaeton con un party esclusivo, mentre domenica 26 pomeriggio in spiaggia con il live degli Scena Muta. A 4 Vele i fratelli Kausch, che gestiscono 'Vento in Poppa', propongono stasera una selezione musicale '70/'80 curata da Mirko Dj Jack, mentre domenica 26 giugno un particolare evento in spiaggia che vedrà il pomeriggio con pizza e spritz sotto l’ombrellone, dove la mitica pizza al portafoglio napoletana verrà cotta direttamente in un forno posizionato sulla spiaggia.

Domenica sarà anche la partenza per la nuova edizione del "Sunset Experience", che sulla rinnovata area del Jova Beach Party a Montesilvano presenterà il primo evento estivo del pic-nic in spiaggia, con l’organizzazione di Pietro Kus che per la prima puntata propone il live di Frankie & Canthina Band per un pomeriggio unico da passare divertendosi fino al tramonto. A Pescara centro il Tonga-Jambo di Andrea La Caita parte con la cena spettacolo di questa sera che vede come ospite Jerry Calà, il mitico Gatto di Vicolo Miracoli, che farà ballare i presenti tutta la sera. Sabato 25 il locale propone la cena con Francesca Lago e Gianluca Ricci, mentre domenica 26 l’ormai collaudato aperitivo con MamaSunday di Daniele De Melis chiuderà la settimana di appuntamenti del locale.

Stasera a Villa Raspa, nel complesso Arca, a a partire dalle 20.30 Fabrizio e Claudia Cerrone daranno vita al saggio di fine anno della scuola Star Dance: due ore di esibizione per gli amanti del settore caraibico latino con la scuola dei pluridecorati campioni locali. Infine, per gli amanti del genere, dal 24 al 26 giugno nel Circolo Nautico del porto turistico andrà in scena la "Cerasuolo d’Abruzzo cup": tre giorni di regata che vedranno scorrazzare i partecipanti nello specchio d’acqua compreso tra Francavilla al Mare e Montesilvano, con premiazione finale domenica alle 17.30 nel Circolo Nautico.