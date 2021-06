“Djk Summer 2021” per ballare tutto il giorno allo Stadio del Mare domenica 4 luglio

Domenica 4 luglio, dalle 11 in poi con la diretta nazionale su Radio Studio Più, tornano i migliori dj e performer abruzzesi in un evento musicale e multimediale dal titolo “Djk Summer 2021”, che sarà ospitato negli spazi del Pescara City Summer. Un grande sforzo collettivo per 12 ore no stop di esibizioni musicali e vocali in un viaggio mixato attraverso i generi musicali e la cultura del clubbing.

L’evento si svolgerà nell’area dello Stadio del Mare e intende offrire a residenti e turisti un’esperienza unica in diretta, supportata dalla condividisione e dalle dirette su vari canali social. La partecipazione è gratuita e disciplinata in base alle norme di sicurezza sanitaria anti Covid. I migliori dj abruzzesi si alterneranno in un un flusso ininterrotto di mixaggi musicali coadiuvati dagli interventi di noti speaker radiofonici e volti noti delle emittenti televisive locali, vee-jay e giornalisti, oltre a performance di musicisti e artisti a sorpresa.

“Un evento che abbiamo fortemente voluto e sostenuto, per dare un segnale forte al mondo dello spettacolo”, dichiara il presidente regionale Endas, Simone D’Angelo. “Pescara riparte da chi mette a disposizione tempo e competenze per tornare presto alla normalità”.

Organigramma DjK summer 2021

Deejay

Augusta dj

Sampo dj

Sandy dj

Claudio Corna

Giulio Bene

Robymaio dj

Romeo Tucci

Stefano Amicucci

Stefano Martire

Sergio Sprecacenere

Andrea Cosma

Matteo Romanelli

Mirko Rinaldi

Giammarco Garofalo

Patrizio Pescatore

Matteo Di Nisio

Ilaria Di Marco

Presentatori

Stefano D’Alberto

Pino Morelli

Simona Mattioli (madrina DjK)

Americo Carissimo

Giovanni D’Addario

Riccardo Clinco

Maria Rita Piersanti

Vocalist

AdniL

Momy Sound

Augusta dj

Christian Redox

Percussionisti

AdniL

Mauro Cesarone

