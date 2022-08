Moscufo si scatena in pista sotto le stelle con il dj Luca Di Carlo

Serata in musica a Moscufo per l'ultimo appuntamento della rassegna estiva de "I colori del borgo" promossa dalla Cultour Moscufo: nel borgo vestino, venerdì 19 agosto, a mixare i successi sarà il noto dj Luca Di Carlo, idolo di tante generazioni.

Dopo il successo dei Poi ve li dico in "Fuori in 60 secondi" (Uao Spettacoli), il boom di presenze in occasione dell'esibizione dei “Regina – The real Queen experience”, la magia del family show "Hotel Tordò" (a cura del Tsa Abruzzo) e "Circo Bipolar" dei Cafè Rouge, la manifestazione proposta dall'associazione del presidente Domenico Ferri conclude per il mese di agosto con il fascino e la vitalità degli anni ‘80/‘90.

Sono queste, infatti, le note che animeranno il cuore di Moscufo, dove l'intenzione è proprio quella di regalare allegria con pezzi indimenticabili che ancora oggi fanno emozionare e ballare un pubblico ampio. L'ingresso è libero e ci saranno punti ristoro e spazio cocktail. Per informazioni e prenotazioni i numeri sono 324.8975332 (Raffaella) e 328.7224764 (Corrado). "I colori del borgo" gode dei patrocini del Comune di Moscufo e della Regione Abruzzo.