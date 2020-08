Cena spettacolo con Cristiano Malgioglio a Silvi

Giovedì 13 agosto la Sirenetta di Silvi ritorna con i grandi eventi: imperdibile cena spettacolo con Cristiano Malgioglio. Seguirà la disco. Opening act Aura.

Posto garantito per lo spettacolo soltanto con la cena. Possibilità di ingresso dopo cena per la discoteca. Per informazioni e prenotazioni: 3499774623.