Capodanno 2022 al ristorante Regis Resort di Turrivalignani. Uno spettacolo lungo un cenone con Fabrizio Fasciani e Dalila Del Vecchio. Appuntamento venerdì 31 dicembre a partire dalle ore 20,30.

Assolutamente da non perdere per passare una serata in allegria. Informazioni 085/8543118. Ingresso solo con prenotazione e in possesso di green pass.