Capodanno di Radio Città allo Scumm

Anti capodanno di Radio Città nella Cave Room dello Scumm venerdì 30 dicembre. Live music con il concerto dei Los Infartos (rock'n'roll, fuzzy guitars and tight rhythm, crossed by psychedelia and 80-year-old punk). Forti di esperienze pregresse con gruppi e artisti come: The Electric Flashbacks, 2 Tito and The Brainsuckers, Leighton Koizumi, Gangster Boogies, I Farabutti e Los Explosivos mescolano la tipica distorsione del garage punk a ritmi che spaziano dal soul al blues fino ad arrivare alla psichedelia tipica dei '60.

I Los Infartos sono Johnny Psycho - batteria/voce, Andrea Fabrizii - basso, Giulio Di Furia - organo/voce principale, Federico Falconi - chitarra/voce. Prima e dopo il concerto: dancehall & dj set a cura dei dj's e della crew di Radio Città (rock, new wave, elettronica, jungle, reggae) con ospiti speciali a sorpresa. Apertura porte ore 21, inizio show ore 22. Tessera Arci obbligatoria: sarà possibile fare la tessera la sera stessa al botteghino, valida per accedere a tutti gli spazi Arci sul territorio nazionale.