"Bella storia", nuovo sabato al Megà Disco Dinner

Sabato 27 novembre il Megà propone la sua serata disco al 50% party. Si parte dalle 20.30 con la cena quindi si balla dalle 23.30 fino alle 4. Si consiglia la prenotazione. Direttamente da Radio 105 guest vj Paolino e da Radio Studio + guest dj Robero Milani. Direzione artistica: TooNight Eventi & Summertime. Il numero degli ingressi sarà limitato al 50% della capienza e la priorità verrà data a chi ha prenotato cena e salotto disco.

Cena servita al tavolo, con benvenuto di bollicine al flute. Seguono le portate principali: antipasto, primo e secondo impiattati e serviti durante la serata per chi farà menù pesce, antipasti, fritti e pizze al metro assortite per chi sceglierà il menu pizza. Menù pizza € 30 (con 1 drink). Menù pesce € 40 (con 1 drink).

Per chi è interessato alla Disco si consiglia la prenotazione con salotti disco da 300 euro (10 out, compresi 3 distillati base) e disco privè da 450 euro (10 out, compresi 3 distillati premium). L’ingresso Disco sarà contingentato in base alla capienza e non è prenotabile: 13 € Donna con Drink e 18 € Uomo con Drink.