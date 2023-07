Il weekend del Pepito Beach

Settimana calda per il Pepito Beach Club: giovedì 27 luglio si rinnova l'appuntamento con il live sotto le stelle che questa settimana vede di scena i Supernova, tribute band degli Oasis, e a seguire, per completare la serata, in consolle Alessio Rulli, Giuseppe Polidori e Stefano Travaglini. Il 28 luglio è tempo di "Abbronzatissima", la cena spettacolo che ormai da anni è diventata l'evento cult del venerdì pescarese: Matthew Fos con il suo sax accompagnerà i presenti durante la cena, mentre in consolle la musica di Claudio Corna e la voce di Alessia Ferretti faranno il resto.

Sabato 29 luglio torna l'appuntamento reggaeton con Ay Vamos Party, imperdibile per gli amanti del genere con il dj resident Dirty Mò e il guest Dj Sober. Domenica 30 luglio, invece, il pomeriggio vede in pista il gruppo live Direzioni Parallele per un caldo pomeriggio d'estate sotto il sole. Segnaliamo inoltre che martedì 1° agosto sarà la volta del Mojto Night, l'annuale party notturno con cena e musica, tutto rigorosamente a base di Mojto.