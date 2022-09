Movida alla grande anche nel primo weekend di settembre

Ultimi sprazzi d'estate per la riviera pescarese, che va avanti anche nel primo weekend di settembre. Il Pepito Beach presenta venerdì l'ormai rodato "Abbronzatissima", che questa settimana vede, dopo il concerto live, a cena la musica di Jonathan Sterli e la voce di Biscotto. Sabato naturalmente non può mancare con AyVamos e il suo party di chiusura stagione con l'animazione e tanta buona musica reggaeton. Domenica per il Summer Music Party appuntamento live con "I Ragazzi del Giubocs" e la loro divertente musica.

A Montesilvano continua l'appuntamento con il Tre Palme di Stefano Moretti, che ogni sera propone buona musica d'ascolto affiancata a una gustosa cena di pesce o una buona pizza della famiglia Calvi. Il Tonga di Andrea La Caita continua i suoi appuntamenti settimanali a base di sushi, l'ottima materia prima affiancata a maestri del settore offrendo una gustosa cena orientale sotto le stelle in compagnia della buona musica proposta dai dj locali. Domenica, come sempre, la serata aperitivo di Mama Sunday e Daniele De Melis.

Cena in piscina per Il Moro Pinalba della famiglia Tucci. che ogni sera continua a far divertire la propria clientela con piano bar e una magica atmosfera. Sabato latino anche per il Nettuno di Stefano Cardelli, che con la sua Fabrica del Ritmo propone cena con musca dal vivo di Anansis Castro Gomez e Axan der Timba, mentre a seguire Damiano Almonti farà divertire i presenti dalla consolle.