La movida è pronta per il weekend post Ferragostano

Weekend tranquillo dopo Ferragosto ma che non frena la voglia di ballare sulla costa pescarese. Riparte il Pepito Beach, giovedì sera, con il concerto dei Prk - Punto Radio Kom, cover band di Vasco Rossi. Venerdì torna "Abbronzatissima", la cena spettacolo con il live degli 8mm e, a seguire, in consolle Jonathan Sterli e Alessia Ferretti. Sabato serata reggaeton con AyVamos e i Dirty Mo’. Domenica, infine, Summer Music Party con i ritmi dei Favela Chic.

Anche il Tonga di Andrea La Caita continua, dopo il successo di Ferragosto, con gli appuntamenti italiani del mercoledì, mentre il venerdì sera ormai è cena sushi con musica disco. Il sabato, dj e vocalist accompagnano i presenti per scatenarsi sotto le stelle, mentre domenica ormai il format ideato da Daniele De Melis "MamaSunday" è partito alla grande con il suo aperitivo serale.

Per gli amanti della cena a bordo piscina, il Moro Pinalba della famiglia Tucci è sicuramente il posto più romantico e confortevole dove passare la serata e gustare una buona cena. Il Tre Palme di Stefano Moretti è già in programmazione per l'inverno, mentre per il finale estivo continuano le serate sotto le stelle in compagnia della buona musica e di una gustosa cena a base di pesce o con le pizze di Calvi.

Archiviato l'evento di Ferragosto, il Sunset Experience di Pietro Kus tenta di recuperare la data che vedrà ospite Federico Martelli di "Italia's got talent" con il suo "Bello bello". Martedì 23, intanto, il Lido Beach di Fabio Tiberi recupera la serata con la cena in terrazza saltata prima di Ferragosto per maltempo. In consolle Alessandro Marini e Marco La Sorda suoneranno dopo il live degli Exentia per quello che sembra uno degli ultimi eventi estivi ideati da Andrea Potenza.