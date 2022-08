La movida della riviera è pronta per l'ultimo weekend di agosto

Prezzo non disponibile

Ultime serate estive prima del gran rientro al lavoro un po' per tutti, sperando in un settembre caldo per un prolungamento delle serate estive.

Il Pepito beach club ha salutato l’appuntamento del martedì dedicato al Mojito party ma continua con il giovedì, che questa settimana vede in scena "Sogni di Rock’n Roll", tribute band di Ligabue. Venerdì torna l’appuntamento del venerdì con "Abbronzatissima" e il live degli Studio 54 durante la cena, mentre a seguire Claudio Corna e la voce di biscotto accompagneranno i presenti fino a notte fonda. Sabato ormai è appuntamento con AyVamos, la serata reggaeton, dembow e urban latin con i dj Dirty Mo’ e l’animazione di Momo, Miriana, Lucrezia e Tony. Domenica, infine, Summer Party con il live de I Tipi Solari.

Il Tonga ogni settimana offre serate divertenti affiancate alla buona cucina dei propri chef maestri di sushi. Mercoledì italiano con il live di Fabiano & co. Venerdì serata sushi sotto la luna, sabato disco e divertimento con l’animazione del locale. Domenica si chiude con l’ormai classico appuntamento del MamaSunday, che questa settimana vede in consolle Santucci e Bozzelli con il sax di Mattew Fox.

Musica a bordo piscina per il Moro Pinalba della famiglia Tucci, mentre a Montesilvano il Tre Palme di Stefano Moretti continua con la cena sotto le stelle che tanto successo ha riscontrato tra i clienti. Il Lido Beach di Fabio Tiberi, invece, reduce dalla serata di venerdì che ha visto tra gli altri festeggiare il compleanno di Francesco De Luca, propone tutte le sere musica da gustarsi sulla splendida terrazza in pieno centro a Pescara.