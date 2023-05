Riparte la movida estiva, ecco i primi appuntamenti serali

Riparte la movida estiva con i suoi primi appuntamenti serali. Il Pepito Beach riprende la programmazione settimanale dal 1° giugno con il giovedì live, che questa settimana propone la tribute di Michael Jackson "Jackson Clan". Venerdì 2 giugno "Abbronzatissima" torna con la cena e lo spettacolo di Gianni Schiuma insieme a dj Andreino, con la voce di Biscotto a far divertire tutti i presenti.

Sabato 3 giugno ricomincia lo storico appuntamento "AyVamos", il party reggaeton che vede in consolle dj Dirty mo’. Al via anche il Kalima che, dopo il tutto esaurito di sabato scorso, aggiunge il venerdì notte con la doppia pista Latina e Disco: questa settimana Cesarone e Sampognaro alla disco, mentre la consolle Latina sarà gestita dai dj Pirata e Caliente. Sabato è confermato l’appuntamento ormai storico con la Disco. Anche il Baia Papaya quest’anno ha la novità del sabato latino, rivolto a tutti gli amanti del genere, per ballare in compagnia sotto le stelle.

Inoltre sono già partite le prenotazioni per il primo degli eventi spot organizzati da Andrea Potenza e Marco La Sorda al ristorante "La corte" di Villa raspa: il primo del 21 giugno è quasi sold out. Per quella serata sotto le stelle, nel giardino del ristorante, ci saranno gli Exentia e la musica di Marco La Sorda, accompagnata dalla voce e dall’animazione di Lucas.