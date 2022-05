Apre il Gay Factory Summer Village, madrina dell'evento Valeria Marini

Apre l'unico Villaggio Gay in Italia e in Europa: il Gay Factory Summer Village. Appuntamento a Francavilla al Mare sabato 28 maggio. Madrina dell'evento sarà la showgirl Valeria Marini, a cui verrà conferito il Gay Icon Awards 2022. A realizzare il progetto è Maximo De Marco, che da tanti anni cura l'immagine di artisti di fama internazionale, da Claudia Koll a Boy George e Madonna, di cui ha curato il lancio europeo del tour “Madame X”.

Il Gay Factory Summer Village è un'iniziativa unica e ambiziosa a cui De Marco lavora da oltre 6 anni , riuscendo a creare un gemellaggio storico tra Spagna e Italia, realizzando un progetto mai visto sino ad oggi, con oltre 10.000 mq di spazi immersi in un bosco, con discoteca, lounge drink & aperitivi, piscina & solarium, Area Shopping con la linea only for man “Maximo”, un drive In, una gim area all'aperto, una “Love Park”, caffetteria & sala da thé, teatro, rosticceria, studio televisivo, guesthouse e il Sos Omofobia Point, dove denunciare atti di discriminazione e di violenza omofobica.

Il Gay Factory nasce come “isola di liberta'” per contrastare ogni forma di discriminazione di genere , l'omofobia e il bullismo e difendere il diritto di amare di ogni uomo, senza alcun pregiudizio ne' barriere... Il progetto nasce con il sostegno di Canal G Onlus Italia e l'European Gay Network di Barcellona , sotto l'alto patrocinio morale della Siae. Ma le sorprese del Gay Factory Summer Village non finiscono qui. Da giugno a settembre, infatti, il villaggio si trasformerà in un set cinematografico per realizzare la prima serie tv a tematica Lgbt d'Italia con una co-produzione italo-colombiana che uscirà in tv sia in Italia che e in America Latina.

Il villaggio aprirà sabato 28 maggio con una grande overture senza precedenti, con una parata di star nazionali e internazionali che saranno presenti all’inaugurazione, star del cinema e della tv, della musica, del teatro e della moda, Inoltre ci saranno modelli internazionali che sfileranno la nuova collezione Maximo Mens' underwear a bordo piscina... e uno straordinario “pool party”. Ma la serata avrà anche un risvolto sociale che è l'anima del Gay Factory Summer Village... verranno raccolte delle offerte per sostenere la comunità Lgbt profughi della guerra in Ucraina.