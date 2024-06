Dopo il successo del primo maggio torna il "Discofest" in piazza a Silvi con Tony Esposito

Torna dopo il successo della prima data il primo maggio scorso, l'evento "Discofest" a Silvi organizzato dall'associazione dei commercianti "Silvi Enjoy". Appuntamento con la versione estiva il 21 giugno in coincidenza con l'avvio ufficiale della vella stagione. Ospite d'eccesione Tony Esposito con la Macapea Acoustic Band.

Tony Esposito, celebre musicista, cantautore e percussionista napoletano conosciuto ed amato soprattutto per il brano più famoso “Kalimba de Luna”, che ha venduto più di 200 mila copie in Italia e oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, Tony Esposito già dall’inizio degli anni ’70 collaborava con alcuni dei musicisti più in voga del momento, come Pino Daniele, Lucio Dalla ed Edoardo Bennato, diventando uno degli esponenti del cosiddetto “Napoli-power“, il rivoluzionario sound blues – rock metropolitano (con contaminazioni funky-jazz e world-etnica) che si sviluppò nell’underground partenopeo.

Tornerà la maratona dei dj resident delle storiche discoteche di Silvi, che si esibiranno in una live session unica nel suo genere: Pino Corneli, Sergio Corradi, Paolo Sala e Gildo Fuschi saranno accompagnati da Pierbì alle percussioni. L’evento sarà presentato da Claudia Gentile e verrà trasmesso su Radio Studio 5 con Giovanni D’Addario. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Silvi e dall'associazione Cinque Lire con la caccia al tesoro, oltre al coinvolgimento dell'associazione albergatori.

Una parte della piazza sarà riservata all'area food con truck di street food, al drink box, all'area kids e allo street market. Il programma completo è reperibile sui nostri canali social.

"Una giornata di festa e spettacolo che ha come intento primario, quello di coinvolgere tutta la comunità ed i turisti di tutte le fasce di età, ed al tempo stesso segnare un nuovo percorso per la nostra città. Attraverso l’impegno, la dedizione, le idee, il duro e costante lavoro e l’unione delle forze e delle risorse vogliamo continuare a dare un messaggio: la nostra città è viva ed ha tanta voglia di fare." Nella data del primo maggio si registrarono quasi 3.000 presenze.