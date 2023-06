Dee Dee Bridgewater, la signora del jazz torna in concerto al teatro d'Annunzio

Dopo tre anni torna al Pescara Jazz Festival la cantante statunitense Dee Dee Bridgewater, che sarà in concerto il 14 luglio al teatro d'Annunzio. Ad accompagnarla sul palco sarà la Medit Orchestra diretta dal maestro Angelo Valori. La signora del jazz ha vinto il Grammy Award 2011 per il Miglior Album Vocale Jazz 'Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee', omaggio a un’icona del genere quale era Billie Holiday, morta tragicamente all’età di 44 anni.

Dee Dee Bridgewater ha ricoperto, tra l'altro, il ruolo di Billie Holiday nella trionfante produzione teatrale "Lady Day", basata sull’autobiografia dell’artista "Lady Sings the Blues" e ambientata a Parigi e Londra nel 1986 e nel 1987.

In scaletta brani celebri come “Lady sings the blues”, “God bless the child” e “Strange fruit”, risalenti agli anni del feroce razzismo americano che Billie Holiday sfidava cantando contro le discriminazioni che perseguitavano le persone di colore. Sempre rivolto al futuro l’approccio della Bridgewater a tutti i suoi progetti:

“Io voglio fare dei passi in avanti, proprio come ho fatto con ognuno dei miei album - ha dichiarato anni fa - Non tornare indietro, ma progredire. Costantemente”.

Dee Dee Bridgewater vanta anche una parentesi pop: in occasione dell'edizione 1990 del festival di Sanremo, infatti, interpretò fuori gara "Angel of the night", versione inglese del brano "Uomini soli" con cui i Pooh vinsero la gara.