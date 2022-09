Tre giorni con Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal, campioni del mondo di tango argentino

Arrivano a Pescara Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal, campioni del mondo in carica di tango escenario (Buenos Aires, 2021). L'evento sarà reso possibile dalla sinergia di Entre Dos e Avalon Progetto Tango, due scuole di tango e approfondimento della cultura argentina rispettivamente presiedute dai maestri Michela Toro e Matteo Faricciotti, Zuleika Fusco e Mariano Navone.

Oltre all'esperienza come formatori e ballerini stabili di compagnie internazionali, Muzyka e Casal vantano altri importanti titoli, quali vincitori dei Premios Carlos 2022 come miglior coppia di ballo stagione 2022, vincitori del terzo posto al World Tango Stage 2018 e Sub Campioni del World Tango Stage 2016.

Dal 16 al 18 settembre sono in programma tre giornate ricche di lezioni, milonga e show durante la loro prima tappa in Italia. Sarà possibile iscriversi ai corsi (per tutti i livelli, in gruppo e/o private) e partecipare alla milonga in cui i campioni delizieranno i tangueros con una loro esibizione, chiamando i numeri delle segreterie delle scuole (Entre Dos: 333/3220337; Avalon: 338/8008599).