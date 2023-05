Torna la passione per la scrittura con il WriteClub Lab

La scrittura è molto di più della sequenza di parole o dalla descrizione di fatti: nello scrivere, nel raccontare, la storia si specchia nella vita e nelle emozioni dello scrittore. Lo scrittore specchia una parte di sé nella storia in un'esperienza che si svolge oltre, e sorpassa, il tempo. Non importa che si tratti di racconti o diari di viaggio, di autobiografie o poesia: la scrittura è sempre pronta a donarti la sua magia.



Torna a Pescara il WriteClub Lab con "Il gusto di scrivere", corso di scrittura della durata di 20 ore giunto alla quattordicesima edizione. Ispirato a "Il mestiere di scrivere" di Raimond Carver, il per-corso esperienziale propone un itinerario personale, con tappe a cedenza quindicinale, su un periodo di 7 mesi.



Per la partecipazione non sono richiesti prerequisiti o conoscenze: tutti i riferimenti tecnico-teorici verranno ripresi ex-novo in un'esperienza immersiva e coinvolgente. Vieni a scoprire di cosa si tratta. Oppure manda un messaggio WhatsApp al 338.986.6874 (WriteClub Lab – Giorgio Conti). Primo appuntamento venerdì 19 maggio in zona Colli. L'evento è svolto in collaborazione con Aspic Pescara - Counseling School e SpazioPiù - Spazio di incontro e di cultura.