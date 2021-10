Workshop di recitazione con Vincent Riotta a Spoltore

Alla Soms, nel centro storico di Spoltore un appuntamento imperdibile con un attore di livello internazionale per il corso "Le 5 regole d’oro della recitazione". Appuntamento il 27 e 28 novembre. Per info e prenotazioni: Luigi Spina, 347/2635275. Il corso è a numero chiuso e sono rimasti pochi posti. Il termine per le iscrizioni è il 5 novembre. Vincent Riotta, in uscita nel film "House of Gucci" dove interpreta Fernando Reggiani, arriverà in Abruzzo grazie al suo management "The Mac Live".

Riotta in questi giorni sta girando due lungometraggi: uno per Netflix, "Love in the Villa", e l’altro in Sicilia, "I racconti della Domenica". Inoltre a breve avrà un ruolo da protagonista in una serie londinese per la Bbc. Come docente, Riotta insegna a Los Angeles e Nashville, a Londra e in tutta Italia. A novembre è stato invitato a insegnare in un'Accademia della Namibia.

