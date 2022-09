Si terrà venerdì 23 settembre alle ore 11, nell’ex stazione marittima del porto di Pescara, il workshop "Il futuro delle golene alla luce della riqualificazione della banchina", che rientra nel programma del Golena Festival organizzato dalla Confcommercio con il contributo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, del Flag Costa di Pescara e del Comune di Pescara.

Durante il workshop verrà illustrato nel dettaglio, dal sindaco Carlo Masci, il progetto di riqualificazione di via Andrea Doria e della banchina sud. La tavola rotonda sarà inoltre l’occasione per ipotizzare il futuro delle golene come spazio fruibile per eventi culturali e di intrattenimento, e per fornire ulteriori dettagli sulla collocazione del mercato ittico nella banchina sud.

Oltre a Masci è prevista la presenza dell’assessore al commercio e turismo Alfredo Cremonese, del vice presidente del Flag Costa di Pescara, Doriano Camplone, del presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, della presidente di Federalberghi Pescara, Daniela Renisi, e infine di Paolo Cicalini dell’associazione Diorama.