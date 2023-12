Workshop formativo sulla clownterapia “L’arte della cura” con Ginevra Sanguigno

Sorridere alla vita e prendersi cura: questo il focus del workshop formativo sulla clownterapia “L’arte della cura” di Pronto Sorriso che si terrà sabato 16 e domenica 17 dicembre a Pescara (il posto preciso non è stato comunicato). Riscoprire il Bambino Interiore rispolverando gli strumenti per ascoltare la sua voce; per poi prendersi cura di noi stessi e degli altri. Pronto Sorriso invita tutti i maggiorenni residenti a Pescara e dintorni a partecipare ad un evento che cambierà la propria prospettiva sulla vita. Fare luce sulla propria vita per poi portarla in quella degli altri.

Due giorni che resteranno nel cuore, un viaggio nella fantasia e nella gioia contagiosa. La clownterapia è il nostro segreto per rendere il mondo un posto più luminoso e colorato, usare la gioia come strategia di cura per le difficoltà e le fatiche della vita, smitizzare l’ansia e la sofferenza con un sorriso, l’allegria e il buonumore; e con questo workshop vogliamo trasmettere tutto ciò in un modo coinvolgente e indimenticabile. Per la prima volta nella nostra città, verrà ospitata come formatrice d’eccellenza Ginevra Sanguigno, fondatrice di Clown One Italia (Milano).

Attrice, clown, mimo e formatrice, una delle prime persone a credere nella clownterapia in Italia, coinvolta in diversi progetti al fianco di Patch Adams, anche in missioni all’estero. Chi deciderà di proseguire il percorso di formazione dopo questo workshop, può entrare a far parte di una comunità impegnata nel rendere il mondo un posto migliore attraverso l'umorismo e la compassione.

Inoltre, attraverso attività ludiche e coinvolgenti, il workshop guiderà i partecipanti nella riscoperta del bambino interiore, riaccendendo la creatività e la spontaneità che troppo spesso dimentichiamo da adulti. È altresì un percorso molto utile per una crescita personale, per un cammino di riscoperta di sé stessi. "Questo weekend è un regalo che facciamo al nostro io più puro", informa una nota. Evento su prenotazione. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni dettagliate, prenotazioni e iscrizioni scrivere a info@prontosorriso.org o su WhatsApp al 392/0360534 o sui social Pronto Sorriso.