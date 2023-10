Working Class Fest per parlare del lavoro e della vita dei lavoratori

Il Circolo Cfu ospiterà il primo Working Class Fest, il festival letterario che ci parla del lavoro e della vita dei lavoratori e delle lavoratrici, con workshop, podcast, presentazioni, un poetry slam, una mostra fotografica e musica dal vivo. Ispirati dall’incredibile esperienza del festival organizzato lo scorso marzo dal collettivo di fabbrica ex-Gkn in collaborazione con la casa editrice Alegre, abbiamo deciso di organizzare un evento incentrato sulla letteratura working class e sulle forme di espressione culturale delle classi lavoratrici.

Il programma del festival si aprirà alle 15.30 con un workshop di letture e scritture working class moderato dalla scrittrice Simona Baldanzi e dallo scrittore Angelo Ferracuti. Il workshop è aperto a tutti e a tutte, e non è richiesta alcuna preparazione specifica o esperienza precedente, soltanto un po’ di curiosità. Per iscriversi basta scrivere un’email all’indirizzo workingclassfest@gmail.com.

Oltre alla letteratura, a partire dalle 18.30 ci sarà anche un momento dedicato alla condivisione di esperienze e conoscenze sindacali, con un intervento da parte dello scrittore Alberto Prunetti, direttore artistico del festival di letteratura working class tenutosi negli stabilimenti della ex-Gkn di Campi Bisenzio, e della responsabile della Società Operaia di Mutuo Soccorso del collettivo di fabbrica ex-Gkn, impegnato dal luglio 2021 in una lotta per ottenere il controllo operaio sugli stabilimenti di Campi Bisenzio dopo il licenziamento in massa della forza lavoro e per il recupero della produzione in chiave ecologica e sotto il controllo di lavoratrici e lavoratori.

Alle ore 20.30, grazie a una collaborazione con il collettivo PoetrySlam Abruzzo, chi verrà al festival avrà la possibilità di ascoltare poesia ad alta voce durante un poetry slam, una delle competizioni poetiche più interessanti e coinvolgenti che si svolgono negli ultimi anni. Per iscriversi al poetry slam scrivere a poetryslam.abruzzo@gmail.com. Dalle 22.30 il gruppo musicale Jodo proporrà il suo “rock on the road”, musica ad alto volume che presenta una serie di racconti che, come le vecchie antologie Urania degli anni Settanta parlano, in italiano e in inglese, di ciò che c’è attorno a noi, di ciò che teniamo ancora in soffitta e di ciò che si intravede dalla finestra.

Gli Jodo hanno molto generosamente deciso di devolvere interamente il loro compenso al collettivo di fabbrica ex-Gkn per sostenere la loro lotta, che è la lotta di tutti e tutte! Inoltre durante il Working Class Fest potrete vedere la mostra fotografica “Straight Outta Palestine”, dedicata all’agroecologia, ai diritti e al mutualismo del popolo palestinese.