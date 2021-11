Webinar sul rendiconto scientifico di due ricerche sul microbiota intestinale

Martedì 16 novembre l’Accademia di Medicina di Torino terrà una pubblica seduta scientifica sia in presenza sia in webinar, nel corso della quale verranno presentati i risultati scientifici delle due ricerche sul microbiota intestinale finanziate nel 2019 dall’azienda vinicola “Beni di Batasiolo” e selezionate su 146 progetti da una commissione nominata dall’Accademia di Medicina di Torino. Introdurrà la riunione Umberto Dianzani, immunologo dell’università del Piemonte Orientale, e presenteranno i risultati ottenuti Andrea Baragetti, ricercatore al dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università di Milano e Simona Ronchetti, Professore Associato di Farmacologia dell’Università di Perugia.

Concluderà la riunione Giancarlo Isaia, Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino. Il progetto guidato da Andrea Baragetti, dal titolo “Potere pro-infiammatorio della dieta sulla composizione del microbiota intestinale e relazione con la malattia cardiovascolare ischemica”, è partito dal presupposto che un microbiota intestinale non ottimale potrebbe costituire un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, in quanto in grado di promuovere un’attività proinfiammatoria delle molecole prodotte dai batteri.

Utilizzando sofisticate metodiche analitiche, i Ricercatori milanesi hanno identificato, in un’ampia popolazione di soggetti con malattie cardiovascolari, una correlazione tra la malattia, la composizione del microbiota intestinale e la variabilità della dieta. Questa relazione è stata proposta come un possibile marcatore utile per l’identificazione di soggetti che, pur non avendo ancora sviluppato eventi cardiovascolari manifesti, già mostrano segni precoci della malattia (come per esempio le “placche” carotidee valutate con ecodoppler).