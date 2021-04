Webinar su "Politiche di genere per una crescita occupazionale ed economica"

Si chiama “Politiche di genere per una crescita occupazionale ed economica” il webinar promosso e organizzato dalla Uilpa Pescara Teramo. Incentrato sulle strategie per superare il gender gap salariale e occupazionale, è organizzato in occasione dell’imminente Festa del lavoro per capire a che punto siamo sul raggiungimento della parità di genere, posta tra gli obiettivi strategici dell’Agenda Onu 2030.

“Le lavoratrici – afferma Giampiero Fattore, segretario Uilpa Pescara Teramo – sono state le più penalizzate, non soltanto in termini di perdita di posti di lavoro, ma anche per effetto dello smart working, modalità di lavoro da casa divenuta ordinaria per molti dipendenti, sin dall’inizio della pandemia. Non è semplice mantenere un equilibrio tra lavoro e vita domestica, lavorando da casa, specie per la donna cui continua a gravare maggiormente la responsabilità della cura famigliare. E’ evidente la necessità di ripensare alla regolazione del lavoro subordinato, lasciando alla contrattazione collettiva il compito di trovare le migliori soluzioni per è in smart working”.

Appuntamento venerdì 30 aprile a partire dalle ore 11. Parleranno di questi temi, moderati dalla giornalista Franca Terra: