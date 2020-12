Webinar gratuiti di scrittura a dicembre e gennaio

Comodamente a casa tua, in un ambiente stimolante e sereno, potrai dedicarti a un momento creativo - nella forma e negli orari che preferisci - e incontrare anche nuove persone. La partecipazione gratuita vale per ogni area tematica. Per info e prenotazioni: 338/9866874. Suddivisi in tre aree tematiche, ecco i prossimi webinar di scrittura organizzati da Write Club Lab:



1 - SCRIVERE PER... - WEBINAR di scrittura per il benessere - Lunedì, ore 18-20

• 28/12/20 ...salutare l'anno 2020

• 04/01/21 ...accogliere il tuo anno nuovo

• 18/01/21 ...l'ottimismo e l'autostima



2 - IL CERCHIO DELLE STORIE - CRESCITA PERSONALE a mediazione narrativa - Giovedì, ore 21.00-22.30

• 17/12/20 La porta

• 14/01/21 Il suono del ruscello



L'ODORE DELLE PAROLE - CORSO ONLINE di scrittura creativa - Giovedì, ore 18.00-20.00

• 17/12/20 “Pronto! C’è nessuno che legge?!”

• 07/01/21 A suon di frasi

