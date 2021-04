“Ripristinare fiducia e onestà”, se ne parla in un webinar

Droga, criminalità e violenza prosperano solamente in una cultura che non ha più dei chiari concetti di giusto e sbagliato

Webinar informativo gratuito, intitolato “Ripristinare fiducia e onestà”, sui 21 precetti della guida al buon senso. Appuntamento stasera, 26 aprile, alle ore 20:30 su Zoom. Per partecipare scrivere alla mail laviadellafelicitaitalia@gmail.com.



Ridurre la criminalità e la recidività costituisce una grave preoccupazione in tutto il campo della giustizia penale. Alla radice del crimine e del decadimento sociale troviamo la perdita dei valori morali fondamentali necessari a mantenere una cultura decorosa. I bilanci destinati alle spese penitenziarie sono saliti alle stelle, da 11 miliardi di dollari a oltre 49 miliardi di dollari nel giro di 29 anni. Ci sono oltre 2.319.258 adulti nelle carceri americane, uno ogni 100 uomini o donne. Gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di popolazione carceraria del mondo: ogni 100.000 persone, 758 sono in carcere.



Droga, criminalità e violenza, tuttavia, prosperano solamente in una cultura che non ha più dei chiari concetti di giusto e sbagliato. Alla radice di tutto questo troviamo la perdita dei valori morali fondamentali necessari a mantenere una cultura in cui ci siano onestà, dignità e fiducia. Ora però esiste uno strumento efficace per avere un effetto sul comportamento negativo e ripristinare il rispetto: La Via della Felicità, un codice morale basato esclusivamente sul buon senso, adatto a tutte le razze, credi e culture.



Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti dove passano in rassegna alcuni dei 21 capitoli della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario