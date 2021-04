Webinar sull'Europa e il futuro per la prossima generazione

Si terrà giovedì 29 aprile, alle ore 13, "La Conferenza sul futuro dell'Europa: preparare il futuro per la prossima generazione", webinar organizzato dal centro d’informazione comunitaria Europe Direct Chieti dell’università d’Annunzio. L'evento rientra nell'ambito dei dibattiti e delle discussioni avviati per condividere idee e contribuire così a plasmare il nostro futuro comune di Cittadini Europei.

La Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare, rappresenta un esercizio di democrazia deliberativa aperto ed inclusivo oltre che senza precedenti. E cerca di dare maggior voce a persone di ogni estrazione, in tutta Europa, su ciò che si aspettano dall'Unione europea. È una delle tante voci che vengo raccolte e che influiranno decisivamente sull'orientamento futuro e sul processo decisionale dell'Ue.

L'incontro di giovedì 29 aprile avverrà su Zoom e sarà introdotto dai saluti istituzionali della professoressa Fausta Guarriello, ordinaria di Diritto del Lavoro alla d’Annunzio nonché responsabile dello Europe Direct di Chieti, e di Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Per partecipare all’evento non occorre registrarsi.