Come aumentare la fiducia nel tuo team? Se ne parla in un webinar

Un incontro online per la presentazione del programma aziendale che aumenta morale e fiducia. “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, ci hanno spiegato da bambini; ma siamo davvero sicuri che il celeberrimo detto popolare debba essere sempre rigorosamente seguito? Ci sono situazioni che impongono di mantenere alta l’asticella della prudenza e altre in cui, invece, sarebbe meglio lasciarsi andare almeno un po’. Prendiamo il lavoro: se ognuno di noi si imponesse di guardare con circospezione il vicino di scrivania e si convincesse che è meglio non “sbottonarsi” mai, la vita in ufficio diventerebbe un inferno. Meglio concedere il giusto credito a chi ci sta intorno e provare a fidarci di chi viene pagato per perseguire il nostro stesso obiettivo, impegnandosi ad aumentare la fiducia all’interno del team di lavoro. E così le cose volgeranno per il meglio.



I capi sanno che i lavoratori coinvolti sono quelli che ci mettono più passione e creatività e che si impegnano strenuamente per trovare soluzioni ai problemi che incontrano quotidianamente. Se sei un dirigente che fa fatica a far decollare i suoi affari, chiediti se (tra le altre cose) sei stato in grado di costruire un ambiente socialmente salubre e positivo. Non sottostimare l’importanza di conquistarti la fiducia dei tuoi collaboratori ed evita di considerarli delle semplici pedine da manovrare.



Per aiutare a ripristinare la fiducia e l’onestà c’è La Via della Felicità, una guida basata sul buon senso per una vita migliore scritta da Ron Hubbard. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili. Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.



I volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito per introdurre questo programma a chiunque desideri ristabilire fiducia nel proprio team. L’incontro online, dal titolo “Come Aumentare la Fiducia nel Tuo Team?” si terrà lunedì 10 gennaio alle ore 20:30 su Zoom e verrà tenuto dal dottor Giampaolo Pinto. Per iscrizioni: italialaviadellafelicita@gmail.com.