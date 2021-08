Walkabout con Carlo Infante al Parco San Giuseppe

Indirizzo non disponibile

Arriva anche a Pescara il walkabout (“cammina in giro e a tema”), un format di performing media storytelling che ha segnato la strada nel coniugare passeggiate e palestre di cittadinanza attiva con un approccio psicogeografico che riconfigura lo sguardo dello spazio urbano.

A cura di Carlo Infante (foto), coordinamento Annamaria Talone, in collaborazione con Massimo Angrilli (Università Architettura Gabriele D’Annunzio), On The Road, Radio StArt, Fondazione Caritas, Florian Metateatro, Fiab Pescarabici, Mila Donna Ambiente, Comitato Abruzzese Paesaggio. La partecipazione ai walkabout è gratuita ma i posti sono limitati pertanto è necessario prenotarsi. Munirsi di auricolari personali.

19 agosto ore 18, Parco San Giuseppe, talk e a seguire walkabout

20 agosto ore 18 e ore 20, partenza walkabout dal Parco San Giuseppe

Informazioni e prenotazioni: 327/8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it.