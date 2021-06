Volontari dell’Ail in piazza Salotto con la begonia come simbolo della solidarietà

Tornano in piazza i volontari della sezione di Pescara dell’Ail, l’Associazione nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Questa volta il simbolo della campagna di solidarietà sarà la begonia, con i suoi fiori dai colori vivaci. La postazione sarà allestita dal 19 al 21 giugno in occasione della celebrazione della Gio r nata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mielom a tradizionalmente dedicata a illustrare i progressi della ricerca scientifica nel campo delle malattie ematologiche. Chi vorrà sostenere l’Ail potrà acquistare una begonia.

“È stato un anno molto difficile per l’Ail a causa della pandemia, che ha notevolmente ridotto la raccolta dei fondi destinati alla ricerca scientifica – spiega il presidente della sezione di Pescara Domenico Cappuccilli – Per questo motivo abbiamo pensato di tornare in piazza, come avviene nelle consuete campagne delle Stelle di Natale e delle Uova di Pasqua. Nell’occasione è stata scelta un nuovo simbolo, la begonia, una pianta bellissima che porta tanto colore e vivacità negli ambienti in cui viene esposta . Confido nella tradizionale generosità dei pescaresi, che hanno sempre risposto positivamente alle nostre iniziative. Li aspetto in piazza Salotto. Bast erà un piccolo contributo per sostenere i progressi della ricerca scientifica e donare speranza ai pazienti ematologici che stanno lottando per la vita”.

